Senado y PAN impugnan criterios sobre paridad en gubernaturas

Ciudad de México. Ayer los líderes de las bancadas del Senado y el Partido Acción Nacional (PAN) impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo que obliga a los partidos políticos a postular siete mujeres para competir por alguna de las 15 gubernaturas en las elecciones de 2021.

También te puede interesar: En 2021, partidos deberán postular para elecciones de gubernaturas al menos a 8 mujeres

Como lo adelantaron hace una semana, las impugnaciones fueron presentadas en contra del acuerdo aprobado el 6 de noviembre por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con nueve votos a favor y dos en contra y con el rechazo de los representantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Acción Nacional (PAN).

Un día antes que el INE avalara el acuerdo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, advirtió en conferencia de prensa que todos los partidos presentarían un recurso legal para defender las facultades del Congreso de la Unión, ya que en su opinión el organismo electoral usurpó y sustituyó tareas legislativas al imponer reglas sobre paridad.

También te puede interesar: Líderes del Senado rechazan paridad en gubernaturas y amenazan con impugnar

En esa ocasión Monreal aseguró que todas las bancadas estaban en contra de los lineamientos que beneficiaría la participación política de las mujeres. Sin embargo, la senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, se deslinda de esa decisión. No obstante, el documento que el Senado presentó al TEPJF fue en representación de toda la Cámara alta.

https://twitter.com/geovanna_b/status/1324543010223366145º

En el recurso de apelación enviado por el senador de Morena y presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, se acusa falta de competencia y facultades del INE para emitir medidas sobre paridad, algo que, según se expone, sólo compete al Congreso y a las Legislaturas locales.

El documento del Senado agrega que la aspirante a la gubernatura del estado de Michoacán, la morenista Selene Lucía Vázquez Alatorre, quien en agosto solicitó a las autoridades electorales reglas para cumplir la paridad en gubernaturas, no tiene interés jurídico al no ser candidata, debido a que el proceso en aquella entidad todavía no inicia.

También te puede interesar: “Pisamos callos y están muy enojados” dice aspirante a gubernatura de Michoacán por Morena, Selene Vázquez

Por otra parte, desde la semana pasada el PAN también advirtió que impugnaría arguyendo que el organismo electoral cambió las reglas del juego con el proceso electoral iniciado, “siendo que la Constitución establece claramente que las reglas no pueden modificarse noventa días antes del inicio del proceso electoral y en estos momentos ya nos encontramos dentro del proceso”.

Porque es nuestra convicción y contamos con mujeres preparadas, competitivas y ganadoras, @AccionNacional postulará mínimo 7 mujeres candidatas a gobernadoras, defenderemos la constitucionalidad y propondremos reformas que normen la #ParidadEnGubernaturas.https://t.co/sDs8ilbVPH — Marko Cortés (@MarkoCortes) November 7, 2020

En el recurso de apelación firmado por el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, se coincide con el documento del Senado en afirmar que el INE transgredió facultades. Agrega que la paridad no puede ser entendida como la posibilidad de integrar cargos en específico, sino “sólo en relación al acceso paritario a candidaturas”.

El blanquiazul también alega que las gubernaturas son cargos unipersonales, que la federación no puede regular las medidas afirmativas para estos puestos y que las reglas aprobadas por el INE invaden la vida interna y autonomía de los partidos políticos.

Las impugnaciones de los partidos serán turnadas a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, quienes analizarán los argumentos y determinarán si proceden o quedan firmes los criterios para postular siete mujeres como candidatas para encabezar los gobiernos estatales.

20/AGM/LGL