Un lustro de AVG en Morelos y no hay avances, denuncia CIDHM

Ciudad de México. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que investigue al interior del Instituto de las Mujeres para el estado de Morelos, debido a la falta de información sobre los recursos designados a la Alerta de Violencia de Género (AVG) y cómo se han usado.

Cabe recordar que la AVG se emitió en agosto de 2015 para 8 de 33 municipios del estado: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

En un comunicado, la Comisión Independiente dijo que el organismo que debe dar seguimiento a las medidas de cumplimiento de las recomendaciones es el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) y que a 5 años de emitida la Alerta, no hay resultados, por lo que recomendó que ante la falta de éstos, se presenten las renuncias de los integrantes de este Grupo, o en su defecto, un informe detallado de las ausencias de las personas que lo integran.

Que se hagan convocatorias públicas para sustituir las ausencias o suplencias de este Grupo, y hacer públicos los currículums de las personas que cubran las vacantes, para asegurar que cumplen con el perfil adecuado.

Reactivar el GIM para que atienda la AVGM, así como un seguimiento puntual de las acciones emprendidas por el estado y presentar un plan de acción para dar seguimiento a la Alerta, son otras de las recomendaciones.

La CIDHM presentó la tercera parte de su análisis de feminicidio y

las medidas de atención, prevención, sanción y reparación a un lustro de que se decretara la Alerta en Morelos. De acuerdo con éste, de los 8 Municipios con declaratoria, sólo 5 le entregaron informes de cumplimiento; ni Cuautla, Yautepec ni Jiutepec entregaron sus informes.

Por municipio, Xochitepec muestra más avances con 3 recomendaciones cumplidas, 5 en proceso de cumplimiento y 3 No cumplidas, mientras que Cuernavaca y Temixco son los que tienen mayor retraso al tener las 11 medidas no cumplidas, lo que la Comisión calificó como “sumamente grave y preocupante”, toda vez que no se ha eliminado el feminicidio en la entidad.

Respecto al cumplimiento de las medidas por parte de la Fiscalía General del estado de Morelos, 4 están en proceso de cumplimiento y 7 se dan por no cumplidas.

“Ante la actuación negligente en la atención a la Alerta de Violencia de Género para el estado de Morelos, la CIDHM presentó una Queja ante el Órgano Interno de Control y otra a la Visitaduría y Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos para conocer los procesos de sanción que correspondan ante tal hecho”, informó la Comisión.

Debido a esta situación, también presentaron un análisis jurídico de los diversos recursos de revisión presentados por la CIDHM ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

Precisaron que ante la falta de respuestas sobre el cumplimiento de sus obligaciones a las solicitudes de información presentadas, interpusieron 6 “Recursos de Revisión” ante el IMIPE y que de éstos solo uno ha concluido y es el que tiene que ver con la Secretaría de Salud del estado. Los otros que se presentaron fueron ante el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Fiscalía General del Estado.

“En los dos restantes recursos de revisión y relacionados con el gobernador del estado y la Secretaría de Educación, señalamos que el IMIPE aún no ha cumplido con su obligación de emitir la respectiva resolución definitiva en dichos asuntos. Lo anterior es preocupante ya que dichos procedimientos y recursos legales tienen que ser sustanciados bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad”, expusieron.

Recordaron que el derecho a la información es un derecho humano y el Estado está obligado a garantizarlo y más aún en temas de relevancia social relacionados a la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres y el feminicidio.

Finalmente, la CIDHM agregó que otras dependencias que deben acatar las medidas decretadas por la AVG son el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la Secretaría de Educación, quienes son las peores evaluadas al tener todas sus recomendaciones como No Cumplidas.

