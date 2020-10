“Las tres muertes de Marisela Escobedo”, retrato de impunidad

Ciudad de México. Incansable, Marisela Escobedo Ortiz, buscó justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, ocurrido en 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua, dos años más tarde, Marisela sería asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Hoy su historia y lucha, es retratada en las “Las tres muertes de Marisela Escobedo”, un documental dirigido por Carlos Pérez Osorio, que se estreno este 14 de octubre en la plataforma de Netflix.

En entrevista en el noticiero Radar del periodista Mario Campos por Ibero 90.9 FM, Carlos Pérez explicó que su documental busca poner rostro a las estadísticas de asesinatos de mujeres, a quienes están detrás de ellos y buscan justicia como lo hizo Marisela por su hija Rubí.

“Creo que lo que ofrece el documental es una mirada íntima, que le pone rostro a las estadísticas. Hay muchas mujeres extraordinarias como Marisela, simplemente no conocemos la historia, no conocemos la intimidad de lo que pasa en una familia cuando hay un feminicidio, una desaparición forzada. Yo espero que este documental pueda hacer que gran parte de la sociedad, que no esta involucrada en el debate de estas cosas, en la lucha social, pueda empatizar y sumarnos a este problema que es de todas y todos”.