Alumnas en paro de la Facultad de Química de la UNAM, anuncian mesas de diálogo con autoridades

Ciudad de México. Integrantes de la colectiva “Toffana” anunciaron que sostendrán una tercera mesa de diálogo con autoridades de la Facultad de Química de la UNAM para definir acciones concretas para enfrentar la violencia de género contra las mujeres, en particular la atención psicológica que se brinda a las alumnas, ya que el personal vigente no funciona, y de faltar a una cita no la reponen.

Luego de la toma de instalaciones de la Facultad el pasado 15 de octubre, las integrantes de la Colectiva sostuvieron en distintas fechas, dos mesas de diálogo; la primera con el director de la Facultad de Química, Carlos Amador Bedolla y la segunda con autoridades de la institución.

En ambas reuniones las alumnas reiteraron que tres de las psicólogas disponibles y el personal de atención para casos de violencia de género no está especializado en perspectiva de género, por lo que no actúan de manera inmediata en los casos graves, se deja en total vulnerabilidad a las víctimas y se protege a los agresores. Estas afirmaciones, dijeron, son resultado de los testimonios que la colectiva ha reunido del alumnado.

Entre sus renovadas demandas, las integrantes exigieron que se cree una plataforma especializada para realizar denuncias a distancia, implementar la materia Introducción a Estudios de Género de manera obligatoria, hacer mayor difusión sobre el proceso para realizar una denuncia y sobre el tema de violencia de género.

También pidieron que todo el personal, desde profesores hasta de limpieza, reciban cursos de sensibilización en perspectiva de género, que los casos sean resueltos de manera más pronta, entre otros puntos, que en total suman 46, que a decir de las integrantes de la Colectiva y alumnado, serán tratados para crear un tercer pliego petitorio que tome en cuenta sus opiniones y la respuesta que ha dado la Facultad.

La Facultad, por su parte, se comprometió en una mesa de diálogo, a desarrollar diversas acciones que contribuyan a disminuir la violencia de género, como crear un mecanismo de comunicación permanente para informar a las víctimas sobre sus casos, proporcionar un espacio estudiantil a las mujeres que sean parte de una colectiva, no tomar ninguna represalia contra el alumnado que participe en la protesta, entre otros.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades de la Facultad, actualmente hay 2 psicólogas y una más que contrató el 1 de octubre, especializadas en violencia de género y contención, que fueron calificadas por 80 por ciento del alumnado como “profesionales” y “respetuosas”.

Sin embargo, las integrantes de la colectiva reiteraron que según testimonios de las y los estudiantes eso no es cierto, por lo que pidieron que se sustituya a las 3 psicólogas de la Facultad por otras que sí tengan conocimiento en trato a víctimas de violencia de género.

Ante esta situación, la autoridades se comprometieron a presentar un proyecto que defina todo lo relacionado con los servicios psicológicos en un mes, a partir del 18 de octubre, mientras tanto pusieron a disposición sesiones con el Secretario de Apoyo Académico, Nahum Martínez y con el responsable del Departamento de Becas, Alejandro Rodríguez Matus, quienes dijeron. son psicólogos.

Las alumnas en paro explicaron en redes sociales que mantendrán otra mesa de diálogo con personal de la facultad e invitaron al alumnado a dar a conocer sus opiniones para el tercer pliego petitorio y sumar sus casos de violencia de género. Hasta el momento, las alumnas no han definido un día para finalizar la toma de instalaciones.

Cifras publicadas por la Facultad de Química registraron que de 2019 y lo que va del 2020 han recibido 14 casos de violencia de género, de los cuales han resuelto 10, dos de ellos con rescisión de contrato, dos más se encuentran en el Tribunal Universitario para su resolución final y del resto no proporcionó información.

