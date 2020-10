Sin escuchar a víctimas ni a sus familias, Senado desaparece fideicomisos

Ciudad de México.- En una sesión de más de 12 horas y en una sede alterna, el pleno del Senado aprobó reformas a 18 leyes y la abrogación de dos más para desaparecer 109 fideicomisos para que sus recursos sean concentrados por la Tesorería de la Federación y destinados prioritariamente a la atención de la pandemia por COVID-19.



A pesar de la inconformidad de grupos de la sociedad civil que desde el lunes permanecieron afuera del edificio del Senado, ubicado en avenida Paseo de la Reforma, se extinguieron los fondos para ciencia, deporte, cine, periodistas y defensores en riesgo y atención de víctimas de violaciones de Derechos Humanos.



Ante la presencia de manifestantes, por la tarde la sesión se trasladó a la antigua sede del Senado, ubicada en el Centro Histórico, donde el debate comenzó con acusaciones de falta de quórum y falta de condiciones de sanidad para reunirse en el salón.

Finalmente desaparecieron los fideicomisos, entre ellos el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el encuentro parece más una simulación que un diálogo.



Previamente, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público (nueve votos a favor), y de Estudios Legislativos, Segunda (seis votos a favor), aprobaron las reformas. En el pleno las reformas fueron avaladas en lo general con 65 votos a favor, 51 en contra y una abstención.



El senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, expuso que existen actualmente 332 fideicomisos y con este dictamen se extinguirán 107 fideicomisos, que permitirán hacer una bolsa superior a los 68 mil millones de pesos para atender esta pandemia.



“Estamos a favor de las víctimas, a favor de los periodistas, a favor de la gente que más lo necesita. Lo que se va a acabar hoy es el arte de desaparecer el dinero público, eso es lo que se va a acabar con la extinción de los fideicomisos públicos”, dijo.



La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, aseguró que con la reforma se busca solucionar el problema de opacidad y de ausencia de rendición de cuentas porque la figura del fideicomiso no es por sí misma buena o mala, simplemente es una herramienta más de las que dispone el Estado para destinar recursos.



Durante la discusión el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, señaló que es una mentira que los recursos de los fideicomisos se entregarán a los diferentes grupos de la población con trámites y pagos ágiles. “Engañan, como lo hicieron con las instancias infantiles y los muchos proyectos para mujeres, es un robo a la esperanza de las víctimas y muchas otras personas, es un robo a la confianza depositada en este gobierno”.



El senador, que días antes se reunió con personas defensoras, donde se le recordó que el fue beneficiario de medidas de protección, con recursos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dijo que es una vergüenza que ni siquiera se haya querido escuchar la voz de las víctimas y de todos los demás, artistas, científicos, en un parlamento abierto.



La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, enfatizó que lo más grave era la eliminación del fondo para periodistas y personas defensoras. Recordó que en septiembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a no desaparecer el fondo porque su extinción va a limitar la operatividad y capacidad de respuesta para dar medidas de protección y auxilio para las víctimas.



Señaló que en 2019 México fue el país con más periodistas asesinados en el mundo, más que Siria, más que Pakistán, más que Afganistán y según la organización Artículo 19 en lo que va de esta administración han asesinado a 15 periodistas.



La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, quien también se reunió con víctimas, llamó a imaginar a las personas cuyas hijas o hijos desaparecen, son torturados o asesinados, denuncian y buscan justicia y a quienes el presidente les dice “corruptos” por usar los fondos para comer, proteger su casa ante las amenazas de los narcotraficantes o para protegerse o proteger al hijo que aún le queda vivo.



“Las víctimas usan el apoyo económico para reparar los vacíos del Estado que permitieron que sus hijos, parejas, padres y madres desaparecieran y el Estado mexicano, con la complicidad de quien vote esta reforma hoy, les quiere quitar hasta eso. ¿Con qué cara le pueden decir a alguien en esta situación que se está aprovechando de algún privilegio?”.



En contra de los fideicomisos se manifestó el senador de Morena, Rubén Rocha Mora, quien dijo que desaparecen los fideicomisos pero no el dinero. Como ejemplo señaló que en el Presupuesto de Egresos establece 430.1 millones de pesos para el fondo de víctimas, que será administrado a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En el caso de la protección a las personas que defienden los Derechos Humanos y periodistas señaló que en el presupuesto que ha enviado el presidente a la Cámara de Diputados hay 234.6 millones de pesos que se van a administrar de manera directa.

La mañana de este miércoles, después de la votación del Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrdoar dijo que ordenó una auditoría a todos los fideicomisos y aseguró que en tres meses se presentarán los primeros resultados. Adelantó que ante evidencias de corrupción se presentarán las denuncias correspondientes.



