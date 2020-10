Rechazan diputados quitar IVA a toallas sanitarias pues esos recursos se necesitan para construir carreteras, dicen

Ciudad de México. Especialistas en derechos sexuales y reproductivos demandaron que el gobierno desarrolle políticas públicas que garanticen el acceso de todas las mujeres y niñas a una menstruación digna, que incluya educación laica, condiciones estructurales e información científica para que este proceso biológico sea considerado como un derecho y no como un lujo.

En conferencia virtual, explicaron que la menstruación es un proceso biológico que no es opcional, por lo que las mujeres se ven obligadas a comprar y usar productos de gestión (toallas, copas, tampones) por el miedo de perder espacios que han ganado, como un puesto de trabajo o una competencia, o ser estigmatizadas y criminalizadas por no cuidarse de una condición natural que ellas no controlan.

En ese sentido, resaltaron que la menstruación debe ser entendida como un proceso amplio que se relaciona con distintos derechos de las mujeres, no sólo con los relacionados con la salud o económicos.

Ejemplo de ello, dijeron, es que existen mujeres y niñas que no cuentan con servicios básicos o mínimo con información sobre el tema, lo que conlleva a que aumente el riesgo de contraer una infección que puede derivar en problemas de infertilidad. Agregaron que tan sólo en 2018, 4 de cada 10 mujeres vivían en situación de pobreza y 36 por ciento de la población mexicana no tenía abasto diario de agua, situación que es más grave en el caso de las indígenas pues al vivir en zonas rurales tienen menos lugares donde adquirir productos de gestión y los centros de salud les niegan la atención. En consecuencia, este proceso biológico las aprisiona y evita que las niñas puedan asistir a la escuela, lo que amplía aún más las brechas de género.

De acuerdo con las especialistas, 1 de cada 10 niñas falta a la escuela porque no tienen dinero para comprar toallas, de manera que muchas de ellas utilizan papel higiénico en su menstruación.

Estas realidades, reprocharon, no están en la agenda pública, no son consideradas como importantes a pesar de que las mujeres perciben menos ingresos que los hombres y ellas representan más de la mitad de la población en México.

Ante este contexto, evidenciaron que el IVA en los productos de gestión implica un fuerte impacto económico para las mujeres. Datos de FUNDAR, citados por la especialistas, registraron que una mujer necesita 370 toallas, tampones o cualquier otro producto para su menstruación en promedio al año. Esto equivale al 5 por ciento de los gastos de un hogar.

Por tal motivo, aclararon que el IVA no debería existir en estos productos porque son de primera necesidad y son distintos a la mercancía como rastrillos, cremas depiladoras y otras más que son parte del “impuesto rosa”, es decir, artículos que sólo por “tener cierto color” y estar dirigidos a mujeres cuestan mucho más.

Quitar este impuesto, añadieron, abriría la posibilidad de que más mujeres y niñas vivan su menstruación de manera digna, en particular las que se encuentran en situación de pobreza o en prisión, donde un paquete de toallas equivale a casi 80 pesos, precio que no todas pueden gastar cada mes.

Enfatizaron que el gobierno debe trabajar en el acceso de las mujeres a estos productos, pero además emprender campañas y proporcionar una educación sexual y reproductiva en las escuelas para que la menstruación deje de ser considerada como algo vergonzoso, prohibido, o un indicio para que las niñas y adolescentes sean obligadas a contraer matrimonio o iniciar su vida sexual.

Añadieron que es indispensable que toda la población posea información acerca de la menstruación para desmitificar los tabúes que rodean este tema y las mujeres y niñas no pierdan oportunidades ni se vean afectadas por algo que es natural.

Datos recabados por las especialistas revelaron que 25 por ciento de las niñas no contaban con baños y 97 por ciento solicitó que las toallas sanitarias fueran gratuitas en sus escuelas. Estas cifras, explicaron, son resultado de una serie de entrevistas a mujeres y hombres que se han realizado en lo que va de la pandemia.

Recordaron que hace unos días la iniciativa denominada #MenstruaciónDignaMéxico que proponía la eliminación del IVA a productos de gestión menstrual fue rechazada por una fracción de los partidos de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES) quienes echaron para atrás este avance al argumentar que ese dinero es indispensable para la construcción de carreteras.

Esta iniciativa fue presentada el pasado 16 de septiembre en la Cámara de Diputados por la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, con el fin de reformar el artículo 2º de la Ley de Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) para que los productos de gestión menstrual se considerarán dentro de la llamada “tasa cero”.

Actualmente, estos artículos tienen una tasa del 16 por ciento, y a diferencia de otras cargas tributarias, estas no distinguen entre la capacidad económica de las personas. En la conferencia participaron la licenciada e integrante del proyecto #MenstruaciónDignaMéxico, Anahí Rodriguez, la sexóloga y psicoterapeuta del DIF en Pachuca, Ingrid B. Guerrero y la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa.

