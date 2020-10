El Tendedero Nacional de la Vergüenza permanecerá de manera indefinida denunciando las violencias machistas y el actuar negligente del CJM en Jalisco

Guadalajara, Jal. Organizadas a través del Frente Feminista de Jalisco, colectivas y mujeres organizadas en el estado anunciaron que continuarán recibiendo todas aquellas denuncias por delitos de género: hostigamiento, acoso, abuso sexual, abuso sexual infantil, violación, violencia, entre otras, que continúen en la impunidad o sin sanción para los responsables, así como sus experiencias de denuncia dentro las instancias encargadas de garantizarles seguridad y justicia.

Si bien han advertido que no buscan generar falsas expectativas hacia las mujeres, jóvenes y niñas que acepten compartir sus casos, aseguraron que están haciendo todo lo posible porque sus carpetas sean revisadas y porque los procesos hacia el interior de las instancias como el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) se restructuren.

La iniciativa forma parte de la acción a la que nombraron el “Mega Tendedero Nacional de la Vergüenza” que se llevó a cabo el pasado sábado 10 de octubre a las afueras del CJM en Guadalajara.

El “Tendedero Nacional de la Vergüenza” continuará abierto de manera indefinida en Jalisco, pues ha conseguido alcanzar uno de sus objetivos: evidenciar que la violencia de género, machista y feminicida permanece amparada bajo estructuras e instituciones que no garantizan el acceso a la seguridad y a la justicia para mujeres, jóvenes, niñas y niños que han sido sus víctimas.

En el estado, advirtió el “Frente Feminista en Jalisco”, se logró documentar a través de la acción que se llevó a cabo el pasado sábado 10 de octubre, que la burocracia hacia el interior de dependencias como el Centro de Justicia para las Mujeres, entorpecen los procesos de denuncia, al tiempo que, la violencia institucional que revictimiza, culpa y minimiza las agresiones, favorece la impunidad en los casos.

Desde el desistimiento de las denuncias al recibir malos tratos y/o atención deficiente por parte del personal no especializado, hasta acciones que ponen en riesgo la vida de las personas víctimas.

“A mí cuando me dicen, si no te vas a tener que ir a un Refugio con la niña y vas a tener que estar encerrada mínimo seis meses” y digo “yo por qué me voy a ir a encerrar si yo no hice nada”. Qué pasa, claro que era buena opción el Refugio, pero cuando la psicóloga me dice “te vas a quedar encerrada y no vas a salir y te van a quitar el celular desde que entras”. Me están haciendo ver al refugio de manera terrible”.