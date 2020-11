Piden diputadas a sus partidos respaldar paridad en gubernaturas

Ciudad de México.- Diputadas federales de diferentes grupos parlamentarios expresaron su respaldo a la propuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) de emitir lineamientos para que en 2021 los partidos políticos postulen al menos a ocho mujeres como candidatas a gobernadoras en los 15 estados donde se renovará el Poder Ejecutivo local.

En conferencia de prensa, este jueves 5, las diputadas Lorena Villavicencio Ayala, de Morena; Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano; Guadalupe Almaguer Pardo y Frida Esparza Márquez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también pidieron a los líderes de todos los partidos apoyar la propuesta sin impugnar.

Villavicencio Ayala aseguró que las diputadas de la Legislatura de la Paridad respaldan el proyecto impulsado por las consejeras electorales al interior del INE para que los partidos políticos cumplan con el principio de la paridad de género y postulen a por lo menos ocho mujeres en las 15 gubernaturas que estarán en juego.

El posicionamiento se dio después de que la noche del jueves 4 las y los consejeros del INE se reunieron a puerta cerrada con representantes de los partidos políticos, a quienes les presentaron un borrador de lineamientos donde se indica que los institutos políticos deberán reservar a las mujeres la mitad de las candidaturas a las gubernaturas.

La diputada Villavicencio Ayala consideró que en sentido estricto los partidos deberían postular ciudadanas en las 15 gubernaturas, ya que en la actualidad hay 30 gobernadores hombres y sólo dos mujeres: Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México y Claudia Pavlovich Arellano en Sonora . Sin embargo, consideró que por ahora no pueden ser menos de ocho candidatas.

“No queremos seguir subsidiando la participación de los hombres en detrimento de la participación de las mujeres. Estamos perfectamente equipadas, preparadas y tenemos la capacidad para gobernar los estados”, dijo.

A su vez la diputada Martha Tagle Martínez agregó que en el nivel ejecutivo se han presentado resistencias y complicaciones para avanzar en la representación política de las mujeres. Aseguró que desde que se reconoció el derecho de las mexicanas al voto, en 1953, a la fecha, más de 340 hombres han sido gobernadores, pero sólo nueve mujeres han ocupado este cargo.

“Es por eso que esta medida empezaría un camino para equilibrar la representación política de las mujeres en los niveles de decisión más importante en cada una de las entidades federativas”, dijo. Asimismo pidió a los partidos políticos no impugnar los lineamientos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una vez que sean aprobados.

La legisladora Guadalupe Almaguer Pardo recordó que en junio de 2019 entró en vigor la reforma constitucional en materia de “Paridad en Todo”, por lo que no debería haber ningún tipo “de dique, ni consideración, ni observación” de parte de los partidos políticos que podrían estar alegando ilegalidad de los criterios que próximamente discutirá el INE.

La diputada se sumó al llamado de sus compañeras y pidió a los dirigentes políticos acatar con respeto, voluntad e impulso la propuesta de lineamientos. “Las instituciones, el Estado mexicano y la sociedad están en deuda con las mujeres porque hemos logrado la participación de las gubernaturas de manera muy pírrica, testimonial”, dijo.

La diputada Frida Esparza Márquez consideró que es sustancial la representación de las mujeres que aspiran a cargos de representación popular, sin embargo advirtió que además de vigilar el número de mujeres que se propongan como candidatas, también se deben generar condiciones para que efectivamente sean competitivas y puedan ganar los cargos.

“Hemos visto, por este camino tortuoso y lleno de obstáculos para alcanzar la representación de las mujeres, que si no se dan estos lineamientos, si no se manifiesta en la ley, no se tiene la voluntad necesaria para que las mujeres alcancemos cargos de representación o puestos políticos”, señaló la legisladora.

20/AGM/LGL