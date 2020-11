Tendrá México Sistema Nacional de Cuidados, si lo aprueba Senado

Hermosillo, Son. Para la diputada federal y presidenta de la Comisión de igualdad de género de la Cámara de diputados, Wendy Briceño Zuloaga, contar con un Sistema Nacional de cuidados en México, transformará la manera de abordar el cuidado de las personas y las responsabilidades del mismo.

El pasado 19 de noviembre, fue aprobado en San Lázaro por unanimidad el dictamen que eleva a rango constitucional el derecho al cuidado que tenemos todas las personas. Los artículos 4º y 73 , fueron modificados para incluir un nuevo paradigma de cuidados de las personas que quedaría incluido en un Sistema Nacional de Cuidados, al ser aprobado también por el Senado.

El artículo 4o constitucional se refiere a la igualdad entre mujeres y hombres y garantiza Derechos Humanos de diversos sectores de la población como la niñez, entre otros.

En la reforma de ese artículo se plasma y garantiza que toda persona tiene derecho al cuidado como Derecho Humano, y deberá quedar especificado para niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, y personas cuidadoras que no tienen remuneración, explicó en entrevista Wendy Briceño Zuloaga.

Por décadas, el cuidado ha recaído y sigue recayendo sobre las mujeres, quienes representan la mayor cantidad de personas cuidadoras sin salario en México, especificó. Esto tiene que ser articulado entre todos los órdenes de gobierno.

La diputada federal por Sonora por el quinto distrito abundó en que la construcción de la iniciativa fue en coordinación con Patricia Duarte Franco y Francisco García, representantes de la organización “Movimiento Ciudadano Por la Justicia 5 de junio”.

Los padres del niño Andrés Alonso García Duarte, fallecido en 2009 en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, participaron con propuestas que fortalecerán a su vez la Ley General de prestación de servicios para la atención, cuidado, y desarrollo integral infantil, conocida como “Ley 5 de junio”, en cuya creación también participaron con otros padres y madres.

En el artículo 4o, la reforma constitucional aprobada recientemente establece que entre otros derechos que tiene la niñez, están los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en términos de lo que dispone la Ley 5 de junio.

Para Wendy Briceño esto es muy importante pues el espíritu de la modificación tiene que ver con que la niñez sea protegida de forma y con visión integral en todos esos espacios donde sus mamás, sus papás, particularmente las madres, que son las que por lo general resuelven esta necesidad, los llevan.

En el caso de la Ley de cuidado infantil, las modificaciones impactarían entre otras, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ley del ISSSTE, y el artículo 123 de la Constitución, pues se deben homologar, para lo cual ya presentaron iniciativa, explicó.

En el caso de las mujeres se trata de repensar la carga que históricamente han tenido, sin darles margen a otro tipo de decisiones y de desarrollo. Revisar todos los derechos de los que han carecido, pues muchas veces la seguridad social la tienen a través de los hijos o el esposo. Se debe pensar en cómo entra el Estado en la atención de las personas con discapacidad, y que no recaiga solo en las mujeres y las familias.

En la reforma se contemplan también las personas de edad avanzada y personas en pobreza extrema. Todo lo que implica el cuidado, con independencia de si tienen un servicio médico u otras prestaciones derivadas de su situación laboral. “Era imprescindible que se plasmara en la ley máxima, para que a partir de ahí se armonice en todos los niveles”, afirmó Briceño.

“Es reconocer las labores domésticas, las labores reproductivas, la doble y triple jornada. Esa labor invisibilizada, que con este reconocimiento muestra todo lo que se ha asumido de manera ‘natural’ como que nos toca a las mujeres, y empieza a entrar a la reflexión”, concluyó.

Celebra Movimiento 5 de junio aprobación de reforma constitucional en materia de cuidados

La integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, Patricia Duarte Franco, junto con otras madres y padres impulsora de la Ley general y ley estatal conocidas como “Ley 5 de junio”, referente al cuidado integral de las infancias, celebró la aprobación en la Cámara de diputadas y diputados de las reformas constitucionales a los artículos 4o y 73.

Consideró que la reforma al 4o constitucional es un gran avance en Derechos Humanos de la primera infancia, pues complementa la reforma del 2011 de la propia Constitución, sobre el interés superior de la niñez.

Es algo muy positivo en legislación pues pone a la vanguardia a México en derechos de niñas y niños, en Latinoamérica, opinó. Ahora lo que esperan es que el Senado la apruebe, y que sea aplicable, que no sea como otras leyes que quedan en el papel y nunca se instrumentan debidamente.

Para ello van a hacer propuestas al Ejecutivo, para ver con qué mecanismos y cambios se puede garantizar el cuidado a niñas y niñas, para que no dependan de la situación laboral de madres y padres, y de esa manera tengan un pleno desarrollo de manera integral.

Las leyes que deberían ser armonizadas con la Constitución son la Ley del IMSS, Ley del ISSSTE, Artículo 123 constitucional, y otro cambio que se espera es el nombre de guarderías por estancias infantiles, para que nunca más se llame “guardería” a un sitio en donde las niñas y niños de la primera infancia acuden a ser cuidados en condiciones deseablemente óptimas.

“Que se quite esa etiqueta, pues las niñas y niños no son cosas que se guardan, son personas sujetas de derechos”, y es en la Ley del IMSS que buscarán se quite ese nombre.

En el proyecto está también la propia Ley 5 de junio y leyes secundarias como la Ley de Educación, que buscan armonizar con la Constitución. “Estamos muy contentos porque es algo que veníamos exigiendo y trabajando desde el 2011 y con esta legislatura es donde se está logrando y con una diputada de Sonora afortunadamente”, comentó Patricia Duarte.

Reflexionó sobre el impacto a largo plazo, y visualizó generaciones más diversas, mejor preparadas y mejores desarrolladas en todo sentido si tienen acceso a un desarrollo integral, en un lugar donde tengan todos los cuidados adecuados con personas iguales a ellos, personas más pensantes, adultos más competitivos donde ellos puedan desarrollarse de acuerdo a sus capacidades, pues tendrán la atención temprana que a todos nos hace falta, expresó.

En el texto aprobado por las y los diputados se lee como núcleo central el siguiente fragmento: “Toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida, así como a cuidar. El Estado promoverá la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado, así como la libertad que tienen las personas para decidir si adquieren o no como obligación de cuidar a quien lo requiera”.

