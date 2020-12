El contexto familiar y su relación con el comportamiento reproductivo de las adolescentes

La familia es el primer grupo social del cual todos formamos parte y es la instancia que nos convierte en seres sociales mediante la transmisión de normas, valores y costumbres. Una de las principales funciones que deben cumplir las madres y padres hace referencia a la reproducción biológica, la necesidad de afecto, el desarrollo de una identidad personal y la formación de roles sexuales; en este sentido, el inicio de la adolescencia constituye un momento de suma importancia en la vida de las personas.

El comportamiento adulto en los diferentes ámbitos de la vida está influenciado por las experiencias vividas en la niñez y adolescencia, en especial por el contexto familiar y la relación con los progenitores. En general se ha observado (a través de diferentes estudios) que más que el control sobre sus conductas sexuales la variable clave es la comunicación con los padres.

Dentro de los estudios realizados sobre el tema, dos contextos contrastantes se refieren al de España, donde los adolescentes afirman no tener grandes conflictos con sus progenitores, y el de Cuba, donde más del 75 por ciento de las familias que se forman se consideran disfuncionales, la mayor parte monoparentales. En ambos países la escolaridad de los padres es alta, sin embargo en Cuba el embarazo adolescente es notablemente mayor que en el mencionado país Europeo.

Del total de la muestra, adolescentes de 15 años o menos, 61 por ciento mantenía relaciones sexuales coitales y de ellos, 75 por ciento tuvo estas relaciones con más de tres parejas diferentes (48 por ciento no empleó algún método de protección).

Información reciente para México, utilizando la Encuesta Nacional de Trabajo Social (ENFaDEA) muestra que la opinión de las madres sobre las relaciones premaritales tiene un efecto sobre el uso de métodos anticonceptivos durante la adolescencia. El aconsejar a las adolescentes que esto no es correcto, no afecta esta decisión. El no hablar sobre el tema incrementa la decisión de no usar un método anticonceptivo, por último en el grupo al cual la madre le decía sobre las relaciones premaritales “que se cuidara/que ella decidiera”, 55.3 por ciento usó un método durante la adolescencia, comparado con 27.2 por ciento de aquellas que se les dijo que no era correcto.

El análisis del embarazo en la adolescencia temprana y media (12 a 17 años) muestra que las mujeres que durante su niñez y/o adolescencia vivieron la mayor parte del tiempo con su papá y su mamá, se embarazaron más tardíamente que aquellas que no experimentaron esta situación.

En conclusión, la postura más liberal de las madres respecto de las relaciones sexuales en las adolescentes parece tener un efecto positivo en el comportamiento reproductivo de éstas, de manera particular en el uso de anticonceptivos y en el retraso del primer embarazo.

Con esta aproximación al estudio del contexto familiar con respecto al comportamiento sexual y reproductivo en la adolescencia en México, aunado a los hallazgos de estudios en otros países, se observa que la calidad de la convivencia entre padres e hijos tiene más importancia que las intervenciones que los padres realizan en cuanto al control de la sexualidad de los adolescentes.

* Investigadora del departamento de Estudios de Población de El Colef. Doctora en Demografía por la Université de París Ouest Nanterre la Défense. Sus áreas de investigación: fecundidad y salud reproductiva

