El patriarcado neoliberal se nos viene encima

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Frente a la miopía de muchas y con la complacencia de otras, siento que no estamos dimensionando la gravedad de la fuerza que ha ido adquiriendo la ideología postmoderna y patriarcal queerista en nuestras vidas, nuestros logros, incluso en la tan llevada y traída paridad.

Hace unos días recibí la convocatoria del Fondo Urgente de Acción, y me llamó mucho la atención, porque lanzó una convocatoria para cabildeo para el Foro Generando Igualdad, que entre otras cosas dice:

“En línea con nuestro profundo compromiso centrado en el liderazgo de activistas feministas intersectoriales, nuestro Programa de Financiamiento de Cabildeo Beijing +25 que busca amplificar las voces de las mujeres, trans, y comunidades de la diversidad de género involucradas en el Proceso del Foro Generando Igualdad/Beijing +25 (FGI), para la revisión y actualización la Plataforma y Plan de Acción en su 25º aniversario.

Los financiamientos serán para mujeres y activistas de la diversidad de género que frecuentemente tienen poca representación en los espacios globales de cabildeo para que se involucren en el proceso Beijing +25 y/o puedan empujar para que los gobiernos y otros actores interesados que forman parte del FGI.

El financiamiento del Fondo Urgente de Acción Beijing +25 se otorgará para actividades como las siguientes:

Sensibilización sobre el proceso de Beijing +25/FGI y su pertinencia para las comunidades marginadas ( No dice mujeres, dice comunidades )

) Organizar y movilizar a las comunidades marginadas para que puedan formular demandas y estrategias colectivas.

Participar en el diseño y planeación de las reuniones y agendas del Foro.

Conectar a grupos marginados con el proceso Beijing +25/FGI y compartir información para que puedan involucrarse con el proceso de una manera significativa.

Elegibilidad para el financiamiento

El Programa Beijing +25 del Programa de financiamiento del Fondo Urgente de Acción busca apoyar activistas que típicamente cuentan con baja representación en los espacios de cabildeo global y que trabajan en la intersección de varios movimientos sociales.

Mujeres/trans/diversidad de género son las personas que deben ser las que decidan en la organización, grupo o acción.

Este financiamiento priorizará tanto las áreas temáticas y regionales que se han quedado afuera de estos procesos, incluyendo, pero no limitado a:

Activistas que son racializadas, indígenas y de otros grupos marginados étnicos y religiosos.

Defensoras del medio ambiente y el derecho a la tierra.

Defensoras de los derechos de las personas con discapacidad.

Defensoras de lesbianas, bisexuales, trans, queer, intersex, disforia de género, no binario, y otras diversidades de género.

Defensoras de derechos de las trabajadoras sexuales y de trabajadoras informales, domésticas y con bajos salarios.

Defensoras de migrantes, desplazadas, refugiadas, o apátridas y otros grupos con baja representatividad.

El financiamiento del FUA Beijing +25 busca apoyar a activistas con experiencia limitada en el cabildeo en los espacios globales de la ONU y algunas activistas que sean nuevas en estos espacios, pero que los consideren estratégicos. Se priorizará el financiamiento para organizaciones con un presupuesto de operación inferior a $1 millón de dólares y a grupos con acceso limitado a recursos y a apoyos de agencias donantes.”

Y es que es de llamar la atención que el Fondo de Acción Urgente está involucrado con otras organizaciones, entre las que destacan las organizaciones de George Soros, Open Societies, en una campaña para reivindicar la prostitución como “trabajo”.

Ni siquiera se toca el tema de la violencia contra las mujeres y el feminicidio, cuando nos están matando. Ni siquiera se habla de las sobrevivientes de la violencia, de la desaparición, de la trata y las distintas formas de explotación. Se dice que diario mueren víctimas de feminicidio 134 mujeres, de las cuales México pone 134 víctimas.

Y hasta donde yo sé, la Plataforma y Plan de Acción de Beijing que cumple su aniversario 25, se acordó y aprobó en la 4ª. Conferencia de las Mujeres, por lo que no me explicó y a qué intereses se intenta servir, cuando en esta convocatoria se borra a las mujeres o se les mezcla con una serie de grupos marginados, discriminados.

Si bien es cierto que las mujeres hemos avanzado, no se puede negar que hoy enfrentamos al neopatriarcado neoliberal y posmoderno, a niveles exacerbados de violencia en sus distintas expresiones y modalidades; que la recesión económica que ha producido la pandemia va a golpear a las mujeres y las niñas de distintas formas, negándoles derechos; que hoy en México y varios países de América Latina se nos intenta reducir a incubadoras y a nuestras hijas e hijos a productos que se pueden obtener por contrato, lo mismo que usar nuestros óvulos para un supuesto derecho a la paternidad/maternidad que no existe, todo relacionado con las ganancias de las farmacéuticas, de las clínicas de reproducción asistida y de la comunidad médica avariciosa que se dedica a explotar mujeres y a hacer negocio con ellas.

Esto mismo se está reproduciendo en distintas agencias de las Naciones Unidas, incluso en las reglas para registrar eventos paralelos en la Sesión 65 de la Comisión para el Avance de las Mujeres y en las convocatorias de fondos de la ONU.

Y por eso, como dice una compañera dirigente de la Red de Mujeres Migrantes Europea, cada vez que me llega información o convocatorias del Grupo Mayor de Mujeres que es el encargado de la coordinación del Foro Generando Igualdad siento que estoy frente al mar viendo como se retrae, justo antes de que nos golpee el Tsunami.

Necesitamos hacer mucha difusión para que las mujeres tomemos conciencia de que hay muchos grupos de mujeres discriminadas y violentadas, como las niñas, las indígenas, las adultas mayores, a quien se les niegan oportunidades de sobrevivencia y se les niegan sus derechos. Y para que dejemos de usar términos que nos invisibilizan ante los ataques patriarcales ya no debemos hablar de igualdad de género, sino igualdad entre mujeres y hombres, no usar violencia de género, sino violencia conta las mujeres y las niñas y debemos exigir que no se dejen de llevar estadísticas diferenciadas por sexo, ni actas de nacimiento sin sexo.

Debemos defender la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¡Que tenemos que luchar porque no se nos borre!

20/TUZ/LGL