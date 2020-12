Piden a Segob intervenir en caso de Mayela, trabajadora del CIESAS

Ciudad de México. Personal del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) solicitó a la la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que intervenga y acelere la investigación para localizar a Mayela Álvarez Rodríguez, trabajadora de ese Centro en Unidad Noreste (Monterrey) desaparecida desde hace 4 meses.

Por medio de una carta entregada la mañana de este 11 de diciembre en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (SUTCIESAS) y de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología, solicitaron a Sánchez Cordero que les ayude en la localización de su colega.

En la carta, firmada por más de 800 trabajadoras y trabajadores, se exige un mejor actuar por parte de las autoridades competentes en la búsqueda de Mayela, toda vez que, aseguraron, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha sido negligente en la realización oportuna de acciones de investigación.

Señalaron que la Comisión Nacional de Búsqueda revisó la carpeta de investigación para sugerir acciones de investigación, como de la Fiscalía Especializada en Investigación de Desapariciones Forzadas en la Fiscalía General de la República, para realizar un análisis de las sábanas de llamadas telefónicas de Mayela Álvarez y de la última persona con quien estuvo el día 11 de agosto.

No obstante, la Fiscalía de Nueva León no ha solicitado que se gire una orden de aprehensión, incluso de comparecencia a esa tercera persona cuya identidad no es de dominio público, pero cuyo testimonio es crucial.

Por ello, solicitaron la intervención de la Segob y pidieron que sostenga una reunión con la familia de Mayela, así como con quienes la acompañan, para conocer las medidas que desde el Gobierno Federal se pueden implementar para ampliar las acciones de investigación.

Foto: redes sociales

Griselda Mayela Álvarez Rodriguez es secretaría técnica de la Maestría en Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) desde 2014, jefa de hogar y madre de dos hijos adolescentes.

Fue vista por última vez a las 2:30 pm del martes 11 de agosto en la Colonia del Lago, en San Nicolás de Los Garza, en Nuevo León. Vestía blusa blanca con vista de arcoíris en su cuello y mangas, short negro, calcetas altas negras con logo de Fila, tenis negros con rayas blancas.

Desde el 12 de agosto, la familia de Mayela interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, quien aseguró que inició la búsqueda de la joven en coordinación con el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) pero hasta ahora no ha derivado en ninguna línea de investigación.

La familia de Mayela y el personal del CIESAS también solicitaron a las autoridades estatales que se lleve a cabo una investigación con perspectiva de género, y que las y los agentes investigadores encargados del caso sean imparciales y que sean sus datos los que guíen las líneas de investigación.

A la par de la entrega de la carta, el SUTCIESAS también convocó a una manifestación virtual para exhortar a la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León y el resto de las autoridades competentes a que se investigue de manera exhaustiva y con perspectiva de género la desaparición de Mayela Álvarez.

De acuerdo con la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, actualmente en Nuevo León hay un total de mil 411 mujeres desaparecidas y no localizadas desde 1964 hasta el 10 de diciembre de 2020.

