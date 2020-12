Trabajo del hogar y agrícola jornalero tendrán salarios mínimos

Ciudad de México. Con 50 años de retraso, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) integró por primera vez el trabajo del hogar y el trabajo agrícola jornalero en la lista de salarios mínimos profesionales del 2021; sin embargo, fijó un monto mucho menor de lo que pidieron las trabajadoras.

La primera vez que en México se propuso establecer en la lista de salarios profesionales el trabajo del hogar fue en 1970 pero desde entonces se aplazó esta discusión. El Senado se comprometió a cumplir esta demanda en 2019, pero al cierre de ese año la Conasami dijo que “mantendría la deuda histórica” tanto con las trabajadoras del hogar como con la población jornalera, dos de los sectores con menores ingresos y peores condiciones laborales en el país.

No obstante, ayer 15 de diciembre la Conasami informó en un comunicado que finalmente integró dos profesiones a la lista de salarios mínimos profesionales: trabajadoras del hogar, con un incremento de 25 por ciento; y jornaleros agrícolas, que reciben un incremento de 30 por ciento respecto al salario mínimo vigente.

En total, el salario mínimo de las trabajadoras del hogar quedó en 154.03 pesos para el centro del país y en 213 pesos para el norte. En el caso del trabajo jornalero, la Conasami fijó 160 pesos para el centro y 213 para el norte del país.

Salario no revaloriza trabajo de las mujeres

De acuerdo con María de la Luz Padua Orihuela, una de las presidentas colegiadas del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho), la Conasami les hizo llegar en meses pasados una propuesta para fijar el salario mínimo de este sector en 245 pesos para el centro del país.

No obstante, el Sindicato rechazó esta propuesta por considerar que no revaloriza el trabajo del hogar. Padua Orihuela declaró que la Conasami ha sido un espacio en el que la voz y presencia de las trabajadoras del hogar se ha visto limitados.

La petición de la Sinactraho fue fijar un salario mínimo de 350 pesos diarios para el centro y 450 para la zona norte del país. Este monto toma en cuenta el costo de vida de las personas trabajadoras y sus familias, el valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, así como el tamaño medio de una familia, que es igual a 4.3 integrante.

No obstante, la Conasami no tomó en cuenta esta petición. De acuerdo con información obtenida vía transparencia, cuando el Consejo de Representantes de la Conasami trató en mayo de 2019 el tema del salario del trabajo del hogar, representantes de la patronal y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazaron aumentar el salario porque “tenía entendido que la mayor parte de ellas trabaja por horas y cobran bastante bien, cobran lo de dos días por una hora”, además de que sus patrones no son empresas.

20/AJSE/LGL