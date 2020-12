Las mujeres en el rock de América Latina que se quedaron fuera de “Rompan Todo”

El 16 de diciembre en la plataforma de Netflix se estrenó la mini serie documental “Rompan Todo: La historia del rock en América Latina”.

La serie, que intenta abordar el movimiento del rock en español en Latinoamérica desde los años 50´ hasta la actualidad, fue creada por Nicolás Entel y dirigida por Picky Talarico, quienes también participan en la producción ejecutiva junto con Iván Entel y Gustavo Santaolalla.

Las críticas en torno a la serie en redes sociales y los medios de comunicación se han centrado en la falta de algunos grupos o cantantes que se hacen imperdibles, así como la concentración de los seis capítulos en grupos y cantantes de Argentina y México (en ese orden) y cómo queda invisibilizado el movimiento en otros países latinoamericanos. También se ha cuestionado la presencia de algunos personajes como: Fernando de Mana, Juanes o Residente (acá puede insertar el nombre de quien no le gusta que aparezca en la serie documental). En el trabajo (no quiero espolear, pero ni modito) tampoco se habla del rock urbano o del ska.

La cantante chilena Ana Tijoux es una de las mujeres que no aparece en el documental

Aunque cuestiono la presencia de algunas personas en la mini serie entiendo que su estancia se debe a que son o fueron agrupaciones o solistas muy taquilleros. El exceso de personas argentinas en el documental considero que se debe a que el equipo que lo realizó son todos de ese país, y es la historia que mejor conocen y con quienes tenían más contactos para hacer las entrevistas. El punto es que el subtítulo del documental es muy ambicioso y también la época que intentan abarcar en tan solo seis capítulos de casi una hora cada uno.

La historia es contada por los músicos y cantantes. En diferentes momentos pareciera que una está de invitada al “bar glorias pasadas”, en donde cada uno llega a contar lo que le tocó vivir en el movimiento. Hay muchos halagos mutuos y salvo una que otra anécdota pareciera que no había diferencias y que solo les bastó su “gran talento” para poder triunfar en la música. Ojalá y así hubiera sido. No intento demeritar su talento (que claro que lo hay), pero desdibujar todo lo demás deja aún más incompleta la historia.

El otro hilo conductor de la serie documental son los movimientos sociales de América Latina , y cómo repercutieron en la música del rock en español. También en esta parte quedaron a deber.

María Rosso Yorio junto con Gabriela fueron en Argentina de las precursoras mujeres dentro del Rock

Pero, de lo que les quiero contar es de las mujeres que aparecen y las que no en la serie documental. No es de extrañarse que sean pocas en comparación a los hombres porque el propio Sataolalla lo dice en una entrevista, de hecho es el único que lo menciona, que el movimiento ha sido machista o más bien las personas que lo han conformado.

Si bien, el rock, a diferencia de otros géneros, ha tenido siempre una asociación directa con las juventudes y la actitud contestaría, le ha quedado a deber (y mucho) cuando se trata de cuestionar el patriarcado.

¡Se les olvidó Gloria Ríos!

A lo largo de los seis capítulos se habla o aparecen algunas mujeres que han estado dentro del movimiento del rock: Gabriela, Julissa, las integrantes de Viuda e hijas de Roque Enroll, Julieta Venegas, Kenny Áviles (de Kenny y los eléctricos), Fabiana Cantilo, Andrea Acheverri (de Aterciopelados), Elsa Riveros (Pasaporte), Mon Laferte, Ceci Bastida (Tijuana No), Rosa Adame (La Lupita), Rita Guerrero (Santa Sabina), Hilda Lazurazu (Bomba Stéreo), Celeste Carballo y Eli Guerra. Confío en que no se me vaya ni una.

Andrea Acheverri es quien más habla sobre las mujeres dentro del rock y cómo lo vivió ella, cuenta que un concierto en el que participaron varios grupos y había alrededor de un centenar de personas entre la producción y músicos solo dos eran mujeres (ella y una joven de producción).

Aunque no soy la persona más experta del rock en español (aunque me gusta mucho el género) de botepronto pude ver que faltan mujeres que han participado en el rock Latinoamericano como: Gloria Rios, María Roso Yorio, Ana Tijoux (su ausencia fue la que más resentí) y Juliana Gattas (Miranda).

Las integrantes de Viuda e hijas de Roque Enroll mencionan lo importante que es tener referentes del mismo sexo para entrar en la música, de ahí que vale la pena “esforzarse” por nombrar y buscar a las mujeres que participan en los movimientos, aunque históricamente hayan estado invisibilizadas.

De algo que no se les puede acusar a los realizadores de esta mini serie documental es de no ser visionarios. Saben tan bien por dónde se mueve su industria que reconocen que el futuro del rock está en las mujeres, y que no podían dejar de mencionarlo. Lo dicen en el último capítulo del documental y lo han repetido en distintas entrevistas que les han realizado. El movimiento de las mujeres está permeando en todos lados y no verlo resulta contraproducente para cualquiera. No hay ni habrá ningún movimiento posible sin las mujeres.

*Este artículo fue retomado de la Revista Enheduanna