Patricia* supo que estaba embarazada en abril de 2016. Había terminado la licenciatura y pensaba en cursar un posgrado, pero tomó la decisión de abortar porque no deseaba ser madre. Cruzó a San Diego, California, y fue a una clínica de Planned Parenthood. “Jamás lo hubiera hecho en México”, dijo. “Enfrentar a la justicia era lo que me daba más miedo”.

Una resistencia con la que se encontró en Tijuana fue médica, de su ginecólogo. “Le tengo coraje por lo que hizo, pero no afectó en nada mi decisión. Me puso a oír los latidos, me dijo el sexo del bebé sin que yo se lo preguntara, y me pidió varias veces que volteara a ver el monitor diciéndome: ‘Bienvenida al club de las mamás’”.

Estaba a punto de cumplir los cinco meses de gestación. No se había dado cuenta antes de su embarazo porque su periodo es irregular. “Le dije (al doctor): ‘Bueno, ¿qué puedo hacer? No quiero tenerlo’, y me contestó: ‘Pregúntale a tu pareja’ y ‘¿No estarás mal de la cabeza?’. Fue muy agresivo. Obviamente nunca volví”.

Pudo haber tomado misoprostol, pero el riesgo de una complicación grave es mayor en etapas avanzadas del embarazo, según un estudio publicado en la Revista Internacional de Ginecología y Obstetricia.

“Mis amigos y conocidos médicos me dijeron: ‘Ve al mejor lugar que puedas’. Y ya en automático sabía que Estados Unidos era la mejor opción para mí. No soy residente ni ciudadana, nada más tengo visa de turista”, aclaró.

“Estaba a tres semanas del límite de California para hacerme el procedimiento”. Abortar le costó 2 mil 400 dólares (más de 43 mil pesos en 2016). “Se me inflamó mucho el vientre, pero todo bien. Al día siguiente sangré como en una menstruación de pesadilla. Me cambiaba la toalla cada dos horas, u hora y media”.

Patricia decidió compartir su testimonio porque piensa que silenciarlo no hará que otras mujeres dejen de abortar. “No voy a esconder algo que un chorro de gente hace. Me causa conflicto ocultar mi nombre, pero si lo hago es porque me preocupa el trabajo”.

La SS estatal registra cuatro muertes de mujeres en los últimos cinco años por complicaciones al abortar, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía consigna 12 casos de 2010 a 2019.

Además del castigo penal por abortar, persiste el estigma social. Algunas mujeres temen contárselo a sus nuevas parejas, a su familia, o a sus empleadores por el miedo de que al enterarse las despidan.

“Hay gente que se cree con el derecho de decidir por ti qué es lo que tienes que hacer, cuando la única persona que lo sabe al 100 por ciento eres tú”, afirmó Érika.

Las mujeres quedan “marcadas socialmente” si cuentan que se realizaron un aborto, consideró, mientras que los hombres suelen callar. “Para mí era complicado pensar en tener una relación y saber si tenía que contar que había pasado por ese proceso”.