Alertan ONG que defensor de feminicida podría ser comisionado de CEEAV Sonora

Hermosillo, Son. Este martes 10 de noviembre, el Congreso del estado de Sonora podría nombrar como primer Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas a Octavio Grijalva Vázquez, quien fue denunciado públicamente como abogado colaborador del bufete jurídico que representó al feminicida de Priscilla Carolina Hernández Guerra en 2013.

Imagen tomada de petición de change.org por justicia para Priscilla Hernández Guerra

Colectivas feministas alertaron en un comunicado que “la Comisión de Atención a Víctimas no puede estar en manos de un defensor de feminicidas, pues su defensa a favor de Singh Siddharth (asesino de Priscilla Hernández) y el tráfico de influencias, indica claramente falta de empatía, sensibilidad, ética, honestidad y perspectiva de género”.

El nombramiento de la persona titular de la CEEAV de Sonora se ha retrasado inusualmente, pues a pesar de que dicha norma data del 26 de noviembre de 2015, a cinco años nunca se ha nombrado a una o un titular.

El primer intento de subsanar esa negligencia que ha permitido que la institución permanezca acéfala y no se puedan instrumentar políticas públicas a favor de las víctimas que solo pueden ser operadas por la CEEAV, fue a finales del año pasado, cuando se lanzó la convocatoria pública que logró contar con la participación de nueve candidatas y candidatos. Los tres los finalistas fueron puestos a consideración de colectivos de víctimas en una consulta pública que realizó la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del propio Congreso, en febrero de 2020.

Sin embargo, se concluyó que ninguno de los integrantes de la terna enviada al Congreso estatal reunían los requisitos de independencia y perfil de atención a víctimas.

Se decidió lanzar una nueva convocatoria a la cual ingresaron ocho personas, de las cuales se eligió una terna desde el Gobierno del estado misma que puso a consideración de la 62 legislatura, y de la que emanará la primera o primer Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas de Sonora.

La persona titular de la CEEAV será electa por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso y se desempeñará en el cargo durante 5 años, sin posibilidad de reelección. Durante el ejercicio del cargo, no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

La justicia no es derecha: padre de Priscilla Hernández

“Este señor fue el primero que se prestó a ayudar al asesino de mi hija”, recordó en entrevista el señor Jorge Hernández, padre de Priscilla Carolina Hernández Guerra, víctima de feminicidio en julio de 2013 en la localidad de Bahía de Kino, municipio de Hermosillo, Sonora.

Con incredulidad, el padre que todavía lucha para que el asesino de su hija cumpla la sentencia de 45 años que se dictó por homicidio agravado con brutal ferocidad, pues todavía no existía el tipo penal feminicidio, criticó que pueda ser posible que este personaje esté en posibilidad de fungir como titular de la Comisión de víctimas.

Grijalva Vázquez se desempeñaba como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando sucedió el feminicidio de Priscilla. Sin embargo, el abogado utilizó su posición de representante de Derechos Humanos, para acercarse y ofrecer sus servicios como abogado litigante y representar al feminicida durante el juicio, según denunció Jorge Hernández.

Durante 7 años, el padre de la víctima y toda la familia ha luchado para contrarrestar las estrategias jurídicas que han pretendido llevar a la exoneración de los cargos al ahora sentenciado.

Sin embargo la pesadilla no ha terminado pues el responsable del asesinato y sus abogados interpusieron un amparo que no se ha resuelto aún.

“Creo que no está capacitado para desempeñar el puesto, creo que cometen un error”, opinó Hernández, “pues sus valores son muy distintos a los que requiere esa institución”, dijo.

Consideró que no debería estar en la terna y que quien lo propuso no sabía quién era pues si supiera no metería las manos por él.

Grijalva formaba parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y fue quien atendió al homicida brindándole apoyo para que tuviera mejores condiciones, recordó. Aseveró que Octavio Grijalva no es un hombre digno ni honesto, y muy probablemente utilizaría a las víctimas para llevarlas a su despacho como clientes.

El padre de Priscilla Hernández quien dedicó años a atender personalmente el caso de su hija que estuvo a punto de quedar impune, recordó que él lo investigó en su momento y lo enfrentó delante del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para decirle quién era.

“Deben escoger un perfil de persona íntegra, que esté de lado de las víctimas”, finalizó.

Los integrantes de la terna enviada por el Ejecutivo son Octavio Grijalva Vásquez, Jorge Axayacatl Yeomans Rosas y Carolina María Flores Medina.

En el proceso fallido de nombramiento de titular de la CEEAV de principios de año, se evaluó que las personas propuestas por el poder ejecutivo no tenían perfil adecuado, además de que eran empleados de gobierno, por lo que no garantizaban la independencia.

No obstante, dos de los aspirantes, Jorge Axayacatl Yeomans Rosas y Carolina María Flores Medina, han sido reconocidos funcionarios de gobierno.

Octavio Grijalva fue visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde también fue director jurídico. Fue consejero del Instituto Estatal electoral. Es abogado de profesión y tiene estudios de derecho penal, derecho electoral, Derechos Humanos, entre otros. Ha sido litigante durante 21 años en materia penal y amparo, derecho familiar, civil, mercantil y agrario.

Jorge Axayacatl Yeomans Rosas es licenciado en Derecho, Maestro en Derecho, ha sido Director general de asuntos jurídicos del registro agrario nacional, asesor jurídico legislativo en la Cámara de diputados, y del Congreso del estado. Se desempeña actualmente como Procurador de la defensa del adulto mayor.

Carolina María Flores Medina ha trabajado para la Secretaría de Gobierno como directora general de asuntos jurídicos. Licenciada en Derecho, especialista en Derecho penal y criminología. Cursa la Maestría en Derecho procesal penal, acusatorio y oral. Se ha desempeñado como secretaria de acuerdos, y secretaria auxiliar de acuerdos en Agencias del Ministerio Público.

20/SNE/LGL