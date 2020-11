“Pisamos callos y están muy enojados” dice aspirante a gubernatura de Michoacán por Morena, Selene Vázquez

Ciudad de México. En 2021 al menos 70 mujeres competirán por alguna de las 15 gubernaturas en juego y aunque algunas ya alzaron la mano para participar, una de las primeras en pedir reglas claras fue Selene Lucía Vázquez Alatorre, aspirante a la gubernatura del estado de Michoacán por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido que no estuvo de acuerdo con emitir reglas sobre paridad en estos cargos.



En agosto la aspiración por la candidatura llevó a Vázquez Alatorre a pedir de manera formal al Instituto Nacional Electoral (INE) y después a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), criterios para garantizar el cumplimiento de este principio en las candidaturas a las gubernaturas, los cuales fueron aprobados por la autoridad electoral tres meses después, el 6 de noviembre.

En entrevista con Cimacnoticias, Vázquez Alatorre, quien ha sido reportera, diputada local, senadora, secretaria de Gobierno en su estado y funcionaria pública, es franca al declarar que aún quiere ser la abanderada de su partido para conseguir la gubernatura de Michoacán, pero sabe que su activismo a favor de la paridad y los recursos que presentó y desataron esta decisión del INE incomodaron a los morenistas y la pueden dejar fuera de los próximos comicios.

Con todo y que puede ser castigada por romper las reglas de la disciplina partidista afirma: “¿Qué puede pasar? Que decidan que en Michoacán el candidato sea varón; también puede pasar que siendo mujer decidan que no sea yo. Estoy preparada para todo y estoy contenta porque esto le ayudará a todas. Esto (la paridad) es para las mujeres de todos los partidos”.

Paridad en todos los cargos es un derecho

El viernes 6 el Consejo General del INE aprobó por nueve votos a favor y dos en contra el acuerdo con los lineamientos para que en 2021 los partidos postulen mujeres en al menos siete de las 15 gubernaturas. Aunque la mayoría de consejeros y de representantes políticos se expresó a favor de la participación de las mujeres, los representantes de Morena, Alejandro Viedma Velázquez, y del Partido Acción Nacional (PAN), Mariana de Lachica Huerta y Juan Antonio Martín del Campo, se mantuvieron en contra.

En el transcurso del debate Viedma Velázquez anunció que aunque su partido rechazaba la decisión del INE por invadir las competencias del Poder Legislativo, acataría las reglas y no impugnaría el acuerdo. El PAN por su parte emitió un comunicado aquella tarde en el que aseguró que cumpliría con las candidaturas de mujeres, pero acudiría a los tribunales porque el INE usurpó facultades legislativas.



Contrario a la afirmación de Viedma Velázquez, el morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, se mantuvo en contra de los lineamientos de la autoridad electoral, por considerar que el organismo se extralimitó en sus facultades. El político dijo a los medios que haría que el Senado, como Poder Legislativo, impugne el acuerdo.



Al respecto, Selene Vázquez, aseguró: “El Senado tiene un conflicto de interés y lo quiero decir: es y ha sido siempre un semillero de candidatos a gobernador, candidatos varones. Hay una ruta que está trazada para muchos de estos candidatos”. Esa es la razón, asegura, por la cual en 2019, cuando se aprobó la reforma constitucional conocida como “Paridad en Todo”, los senadores alegaron que las gubernaturas eran cargos unipersonales y allí no aplicaba la paridad.



“Para que prosperara otra parte de la reforma se hizo esa concesión de no entrarle a las gubernaturas”, apuntó. Con la reforma, vigente desde junio de 2019, se modificaron nueve artículos constitucionales para establecer que los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos se deben integrar conforme al principio de paridad, es decir, con la mitad de mujeres y de hombres.



Sin embargo, la Cámara alta y la Cámara de Diputados se desistieron de la obligación de establecer una legislación secundaria para establecer el camino para aplicar este principio en las candidaturas a las gubernaturas. Esa fue la razón que motivó a Selene Vazquez a solicitar al INE emitir criterios para garantizar el principio de paridad en la postulación de candidaturas a gubernaturas.



Aquella solicitud, presentada el 10 de agosto, fue respondida el 7 de septiembre por el director de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados Villagómez, quien en un oficio desmarcó al INE de la petición y dijo que los Organismos Públicos Locales Electorales eran los encargados de establecer los requisitos del registro de candidaturas.



Ante la evasiva, acompañada por las organizaciones Equilibra, Centro para Justicia Constitucional, y Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, acudió al Tribunal Electoral, quien el 1 de octubre respondió (en el juicio SUP-JDC-2729-2020) que el Consejo General del INE estaba facultado para dar respuesta a la consulta formulada por la ciudadana.



La sentencia del TEPJF hizo que las consejeras pudieran presentar un proyecto de lineamientos que habían impulsado desde meses antes y que fue negociado con los partidos políticos para poder ser aprobado. “Cuando el director contesta (por medio de un oficio) ya se estaba elaborando el proyecto de dictamen. Las cinco consejeras fueron aliadas totales”.



A decir de la michoacana, el avance en materia de representación política se debe al respaldo de las y los consejeros pero también a la ola feminista que recorre el país. “Quizás en otro tiempo, a pesar de la solidaridad de las compañeras mujeres, no se habría logrado si no fuera porque las mujeres, hace algunos meses, tomaron las calles. Hay una sensibilidad sobre el tema de las mujeres y eso ha ayudado mucho”.

“Las mujeres estamos lista para gobernar”

A partir de la reforma “Paridad en Todo” el artículo 35 constitucional dice, en la fracción II, que un derecho de la ciudadanía es “poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley”, pero de acuerdo con Vázquez Alatorre, en cada ley relacionada con los derechos de las mujeres los partidos encuentran una trampa y aquí no fue la excepción.

La política recuerda que las agrupaciones políticas han usado trucos como postular mujeres y luego hacerlas renunciar para que los cargos los ocupen los suplentes varones, táctica conocida como “Juanitas”; o bien, registrar sus candidaturas en distritos donde no tienen posibilidades de ganar. De ahí que las militantes han recurrido a los tribunales para defender sus derechos, así lo hizo ella y por eso en 2021 habrá al menos 70 candidatas a gobernadoras si los 10 partidos nacionales postulan a siete mujeres cada uno.



El camino para llegar a esta resolución no fue fácil y a esta defensa se sumaron expertas en derecho electoral, académicas y defensoras de la participación política de las mujeres. Selene Vázquez explicó que el proyecto estaba listo desde la última semana de octubre, pero su presentación se pospuso una semana para que los partidos enviaran sus opiniones y, después, ante los reclamos los criterios se modificaron y se hicieron más flexibles.



El proyecto original establecía que si el número de candidaturas era impar, la acción afirmativa recaería a favor de las mujeres, por eso se habló de ocho postulaciones de mujeres. También decía que los partidos debían diseñar tres bloques de competitividad según las votaciones anteriores, para que las postulaciones de mujeres no quedaran en estados perdedores. Ambos preceptos se eliminaron del acuerdo final.



Sobre los bloques de competitividad, detalló: “En parte creo que tienen razón. La causa de desaparecer los bloques de competitividad tiene que ver con Morena, porque Morena tuvo una votación atípica en 2018, también hizo que las votaciones de los partidos tradicionales fueran muy atípicas”. En aquella elección, la segunda en la que participó Morena, el partido ganó la Presidencia de la República y la mayoría de diputaciones en el Congreso federal y los congresos estatales.



“La historia reciente de Morena impedía una valoración un poco más justa, ajustada a los criterios que se le impone a los otro partidos, que tiene que ver con un promedio de los últimos tres procesos electorales. Al final entiendo la lógica de la decisión para que hubiera el menor número de impugnaciones, porque todavía en lo individual cualquier persona puede hacerlo (impugnar el acuerdo)”.



La también maestra por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey mencionó que las y los consejeros buscaron equilibrio en el acuerdo para darle mayor certeza a su decisión. “Aun cuando impugnen estoy segura que el Tribunal no les va a dar la razón porque (el acuerdo sobre paridad) está muy fundamentado. Creo que será difícil que alguien cambie ese criterio, pero de que pisamos callos y andan muy enojados, y me pueden hacer pagar la factura, claro que sí”.



Con una carrera de 30 años de experiencia política, Selene Vázquez asegura que las mujeres en este terreno son resilientes, por eso está preparada para la reacción de Morena. Además, recuerda que cuando salió a la luz el proyecto de borrador de lineamientos y su nombre como una de las promotoras, fue atacada en páginas electrónicas, acusaciones que fueron replicadas por militantes de su partido, incluso del Senado.



Finalmente, agregó: “En Morena hubo una irrupción enorme de nuevos liderazgos. Al menos en Morena hay candidatas muy consolidadas en Colima, Tlaxcala, Campeche, Nuevo León, Baja California y en Guerrero. Aquí, en Michoacán, se habla de por lo menos ocho mujeres. Claro que habemos mujeres para gobernar, claro que estamos listas para hacerlo y habrá que ver qué pasa”.



