Piden a Morena postular una candidata para la gubernatura en Guerrero

Acapulco, Gro. Acapulco, Gro. Mujeres que militan en Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en Guerrero, condenaron las declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, respecto a impugnar los lineamientos aprobados por el INE que exigen a los partidos postular al menos 7 candidatas para gubernaturas, por lo que exigieron que su partido coloque a una mujer en la contienda para la gubernatura de esta entidad.

En rueda de prensa, la alcaldesa del puerto de Acapulco, Adela Román Ocampo, se manifestó en contra de cualquier represión que se dirija a atacar o cuestionar la resolución del INE, la cual dijo “es histórica, única, equitativa y abre la posibilidad a ese 50/50” y pidió porque los partidos no seleccionen a candidatas en los estados en donde se tenga menor posibilidad de ganar.

Las militantes expresaron que las declaraciones de Monreal Ávila son contradictorias a los acuerdos para respetar la paridad de género dentro de este partido, por lo que pidieron dejar sus intereses personales a un lado.

“El estado de Guerrero no ha tenido una gobernadora, no porque no haya mujeres capaces o preparadas para el reto, sino porque no se ha tenido la oportunidad de competir por estos cargos públicos”, aseveró Román Ocampo.

La resolución del INE, añadió la alcaldesa, abre la posibilidad para que muchas mujeres en Guerrero, participen, compitan y enfrenten los problemas sociales con perspectiva de género.

“La cultura machista que impera en Guerrero no sólo se ve reflejado en esta escasa participación de las mujeres en la vida pública, sino además se relega en la esfera social en fenómenos como los feminicidios, violencia doméstica, inequidad en el trabajo y la explotación sexual. La violencia misma que vive la entidad es el resultado también de esta óptica masculina en donde los problemas se resuelven con armas, golpes, represión y muerte”, dijo.

“No me tomaban en cuenta por esta cultura patriarcal y machista en la que sólo el hombre aparece (en las encuestas) (…) tenemos muchos años en la batalla por los derechos sociales, la equidad de género, la paridad. Han sido hasta ahora, encuestas en las que nos han discriminado a las mujeres en Guerrero, en donde no aparecíamos. En un estado como Guerrero, con violencia les pongo de ejemplo a Acapulco, estábamos en los primeros tres lugares a nivel nacional en violencia, éramos referente nacional e internacional y (ahora) estamos en el número 20 y hasta 26 nos clasifican”, añadió.

Se tiene previsto que el próximo 15 de noviembre el partido realice una encuesta por género para seleccionar a la posible candidata a este escaño público.

