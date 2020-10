Presupuesto 2021: el futuro a favor o en contra de las mujeres

Ciudad de México.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se juega el futuro de las mujeres y el resultado puede ser a favor de la igualdad o un retroceso de años de luchas y derechos, afirmó la abogada Patricia Olamendi Torres.

Al dar a conocer las conclusiones de la “Segunda conferencia nacional de legisladoras y organizaciones de la sociedad civil: Por los Derechos Humanos de las mujeres y una vida libre de violencia”, que se realizó el 23 de octubre, la consultora llamó a las diputadas a incorporar las propuestas de expertas feministas en la definición del gasto para el siguiente año.

En el proyecto de presupuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió a la Cámara de Diputados se propone otorgar 128 mil 092.2 millones de pesos (mdp) para las políticas públicas relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, es decir, un aumento de 19.7 por ciento en comparación con 2020.

Sin embargo, el análisis de las diputadas indica que 85 por ciento de los recursos corresponden a 13 programas del gobierno federal que en su diseño no cierran las brechas de género y la propuesta para 2021 en realidad representa una disminución de 64.6 por ciento respecto a los recursos de 2018.

Por esta razón el 23 de octubre se realizó la conferencia nacional de legisladoras y organizaciones de la sociedad civil. Al dar cuenta de los resultados de este encuentro, las integrantes de la “Red Nosotras Tenemos otros Datos”, expusieron que en dicho encuentro las expertas en Derechos Humanos de las mujeres presentaron sus recomendaciones y las diputadas se comprometieron a retomarlas.

Al respecto, la también fundadora de la “Red Seguridad, Justicia y Paz”, Patricia Olamendi, señaló que en la propuesta de gasto disminuyen los recursos para atención de la salud de las mujeres, quienes mueren por causas relacionadas con el parto, abortos mal practicados o por no acceder a tiempo a pruebas de cáncer de mama o cérvico-uterino.



En México, agregó la exsubsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, más de 30 por ciento de los hogares son sostenidos exclusivamente por el ingreso de mujeres, quienes se quedan a cargo de tres a cinco personas y ganan entre uno y dos salarios mínimos, es decir, viven en una situación precaria.

A esto se agrega que en la pandemia las mujeres perdieron el empleo o si tenían un autoempleo, como dedicarse a la venta de artículos, éste desapareció, por eso las organizaciones civiles llamaron a que el gobierno garantice un ingreso mínimo vital, es decir, entregar recursos a estas personas para que salgan de esa situación económica. Sin embargo, la iniciativa no se contempló en el proyecto de presupuesto.

Otra preocupación que las defensoras detallaron en la reunión con las legisladoras, fue la violencia contra las mujeres que se ha convertido en una emergencia nacional porque el Estado no ha hecho nada al respecto. La impunidad, dijo Olamendi Torres, se mantiene en 96 por ciento.

En este contexto recalcó la importancia del presupuesto para atender estos temas y señaló que el compromiso presidencial de “primero lo más pobres” no se ve reflejado en el presupuesto, por tanto hizo un llamado a la congruencia. “No se vale, no es correcto, y no pueden construir grandes bolsas de dinero para entregarlas a quienes ellos quieran entregarlas”, dijo.

A su vez, la defensora Yndira Sandoval Sánchez precisó que las feministas serán parte de un mecanismo para fiscalizar el ejercicio efectivo de los recursos para las mujeres y planean diseñar una ruta de litigio estratégico para que no se reduzca el presupuesto y se ejerza efectivamente. Asimismo, llamó a hacer un pacto político para mantener una articulación en favor de las mexicanas.

La también integrante de “Las Constituyentes Feministas” dijo que en las políticas públicas se debe poner en el centro el derecho al cuidado digno y al tiempo propio. Las agrupaciones esperan que la actual Legislatura apruebe una reforma para incluir este derecho en la Constitución Política federal.

En la conferencia semanal de la Red, Lidia Guzmán, Arely Torres Miranda y Xóchitl Arzola presentaron los resultados de la conferencia, mismos que serán entregados a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Wendy Briseño Zoluaga y a la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho.

20/AGM/LGL